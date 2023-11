“Side” | esoscheletro per dinamica simulata | la Federico II nel progetto di ricerca Inail

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 novembre 2023) Oggi, venerdì 10 novembre, presso l’Auditoriumdi Piazzale Giulio Pastore si svolge un workshop sul– Sviluppo di unpere interfaccia aptica”, promosso dall’e da Sapienza Università di Roma, attraverso il Bando ricerche BRIC ID 37 del 2019 a cui partecipano anche l’Università Niccolò Cusano, laII di Napoli e l’università della Tuscia. Risultato delè stato lo sviluppo di un sistema robotico bi-articolare per arto superiore interfacciabile con sistemi di realtà virtuale o aumentata, in grado di riprodurre sollecitazioni “virtuali” di interazione di forza/contatto dell’arto superiore in un ambiente virtuale controllato, simulando interazioni uomo/ambiente ...