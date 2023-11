Sicilia | vernice lavabile contro la fontana dei Malavoglia a Catania e blocco stradale | nuovo blitz di Ultima generazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) Nuove azioni diin: un gruppo di attivisti e attiviste ha versatoarancione nelladeidi. Il gruppo già da diversi giorni sta conducendo le proprie attività di protesta e disobbedienza civile in, per esprimersi in particolarela costruzione del ponte sullo stretto di Messina e per chiedere interventi in difesa dell’ambiente. Alle 8:30 del 10 novembre i manifestanti hanno versato lasul monumento dedicato a Verga, e hanno sventolato lo striscione con la scritta Fondo riparazione, parlando della gravità della crisi climatica e della necessità dello Stato di prendersi cura dei propri ...