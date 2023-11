Si ribalta un autotreno | in strada quintali di cereali Un ferito nell' incidente

Il mezzo pesante stava viaggiando sulla 429 nei pressi di Castelfiorentino. Alla guida un 41enne straniero

Castelfiorentino (Firenze), 10 novembre 2023 – Un camion ribaltato e quintali di cereali dispersi per strada. L’incidente è avvenuto in un tratto della strada regionale 429, in località Dogana, nel ...Un autotreno si è ribaltato sulla rotatoria della nuova 429 a Dogana di Castelfiorentino. Attorno alle 13.30 l'incidente: il mezzo, carico di cereali, si ...