Si presenta dal tatuatore per il primo tattoo della sua vita a 98 anni Succede a Latina

(Di venerdì 10 novembre 2023) Pubblicato il 10 Novembre, 2023– Un evento più unico che raro quello riportato sui social da un noto studio di tatoo di. Nella storia viene raccontato come la signora Emma, di 98, si sia voluta regalare un tatuaggio nonostante la veneranda età. Si tratta di una prima assoluta per Emma, che si èta nei giorni scorsi presso PaganArt studio diinsieme a due parenti strette e si sono fatte tatuare tutte un piccolo cuore tra la mano e il braccio. Decisamente eccitata ed emozionata l’autrice del triplice tatuaggio, Domiziana, che in un post su Instagram ha voluto commentare l’esperienza vissuta. «Emma,98. Ieri ho avuto il piacere e l’onore di fare iltatuaggio a questa fantastica signora, classe ...

... sarà poi la piattaforma INPS a comunicare la conferma dell' appuntamento al paziente (fissato... Come sila domanda online di Bonus Psicologo La domanda (per se stesso o per un minore, ...

EICMA 2023. ZARD presenta quattro novità dal design innovativo ... Moto.it

La ASL presenta il piano sanitario triennale 2024-2026 ai sindaci ASL Cagliari

Presentata in esclusiva la nuova annata dell’iconico cru ... anticipato l’ingresso del Galatrona 2021 sono state ugualmente coinvolgenti, a partire dal Bòggina B 2021, un Trebbiano di cui vengono ...Per undici studenti di un liceo scientifico in provincia di Messina è tutto vero. Una situazione emersa dal ricorso presentato dalla famiglia di una studentessa dopo la pubblicazione dei risultati ...