Si gioca il derby | Mourinho contro Sarri | le probabili formazioni di Lazio-Roma

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 10 novembre 2023) Una partita che non ha bisogno di presentazione. E’ altissima l’attesa per, sfida valida per la 12ª giornata del campionato di Serie A. Le due squadre sono reduci dalla giornata in Europa e la fatica inizia a farsi sentire. Nell’ultima partita i giallorossi sono stati protagonisti della clamorosa vittoria nel recuperoil Lecce. Brutta sconfitta per i biancocelestiil Bologna. Sul fronte formazione Rovella è leggermente in vantaggio su Cataldi e Pedro insidia Zaccagni, in dubbio. Il tecnicopotrebbe puntare su Zalewski, in vantaggio su El Shaarawy. Ledi(4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric,gnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis ...