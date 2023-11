Si chiama depressione da debiti e non è difficile capire da cosa è causata | come combatterla

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ecco inconsiste lada, una delle malattie dei nostri tempi: i suoi sintomi e le cure da conoscere Siamo in un periodo storico decisamente instabile, dal punto di vista economico. Le guerre internazionali mettono a dura prova i mercati e i prezzi subiscono oscillazioni imprevedibili, che mettono in ginocchio le famiglie. In Italia stiamo facendo i conti con gli aumenti sul prezzo della spesa, dei carburanti e delle bollette, nonché dei tassi dei mutui e di altri beni di prima necessità. Ecco inconsiste lada: non la sottovalutare (ilovetrading.it)In un panorama di questo tipo, averenon è affatto inusuale. Soprattutto le famiglie giovani, infatti, si trovano ad acquistare una casa e a fare dei figli in un panorama ...

Kondo, ad esempio, caduto indopo essere stato per molto tempo vittima di bullismo da ... Leggi Anche L'angoscia di restare single per sempre: sianuptafobia FICTOFILIA VS. AMORE ...

Robbie Williams: i Take That, la cocaina, la depressione, la storia con Geri Halliwell. La docuserie oggi su... Corriere della Sera

Zucchero e il docufilm: ero depresso, così nacque «Miserere» Corriere della Sera

Depressione, ansia, disturbi dell’alimentazione (DA) come bulimia e anoressia nervosa, binge eating: anche in Toscana crescono i disturbi affettivi, in prevalenza fra la popolazione femminile.Nel venticinquesimo anniversario del suo debutto solista, la più grande pop star del Regno Unito cerca di fare pace con il suo passato. «Ho lasciato Geri perché ero convinto che chiamasse lei i papara ...