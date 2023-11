Serie C e la FIFA | è ufficiale | accordo storico

(Di venerdì 10 novembre 2023) Una novità di assoluto spessore per l’Italia. La notizia fa felice i tanti fans della categoria ma soprattutto i tanti italiani all’estero. L’annuncio ha riscontrato tanti consensi positivi. LaC negli ultimi anni ha visto un aumento importante di visibilità e di audience. Il campionato di Lega Pro che ricordiamo è diviso in tre gironi composti da venti squadre per un totale di sessanta è uno dei tornei più seguiti in Italia. Una spinta decisiva è stata data anche dalle tante “nobili decadute” che negli anni hanno calpestato i campi di C, su tutte ricordiamo Lecce, Bari, Catanzaro, Ternana. Anche quest’anno i vari gironi presentano delle squadre di tutto rispetto, specialmente nel girone C noto come quello “più caldo” e “più intenso” dei tre. Anche le coperture televisive negli anni sono andate in crescendo. I primi a puntare sullaC sono ...

Roma, 10 nov. - (Adnkronos) - Fifa+ ha annunciato un nuovo accordo con Comintech per la trasmissione internazionale non esclusiva dei diritti della Serie C, della Coppa Italia Serie C e della Supercop ...NOTA STAMPA LEGA PRO La Serie C-Now arriva in tutto il mondo. Dal prossimo weekend, grazie all’accordo tra Comintech, licenziataria dei diritti internazionali per Lega Pro, e FIFA+, le partite di Seri ...