Serie B 2023 2024 | Venezia domina in casa e vince 2-1 contro il Catanzaro

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ilha la meglio ine batte 2-1 il. Ini si portano in vantaggio con Pohjanpalo su rigore al 25?, con Ghion che trova il pareggio al 39?. La terza e ultima rete della gara è firmata Johnsen al minuto 46?. Nessun gol della seconda metà di partita, che però regala colpi di scena con l’espulsione di Bjarkson a pochi minuti dal fischio finale. Al triplice fischio, ilsi aggiudica la vittoria mentre per ilarriva la terza sconfitta consecutiva. Sotto la pioggia battente di, i padroni diiniziano in modo aggressivo, dettando un ritmo di gioco serrato che dura per i primi minuti di partita.risponde ai numerosi attacchini, riuscendo a limitare gli ...