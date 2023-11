Serie A | a Lautaro Martinez il premio Ea Sports di miglior giocatore di ottobre

Leggi su sportface

Di venerdì 10 novembre 2023 - Lautaro Martínez sta coronando un periodo per lui d'oro. Dopo il sigillo di Salisburgo che è valso per l'Inter la qualificazione agli ottavi di Champions League, per il Toro, è arrivato un altro prestigioso riconoscimento che si va ad aggiungere al ventesimo posto in classifica per il Pallone d'Oro. Il premio EAFC Player Of The Month di ottobre è stato assegnato al calciatore dell'Inter e la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di EAFC 24. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Frosinone, in programma domenica, alle 20.45, allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano.