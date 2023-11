Serie A | 4 consigli inusuali al Fantacalcio

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 10 novembre 2023) Si avvicina sempre più lo start del 12° turno diA nonché la nuova giornata di. Di seguito, i nostri. Accantonata la settimana di coppe europee, laA è già pronta a tornare in campo per il proprio 12° turno. Turno che lascerà spazio alle Nazionali già a partire da lunedì 13 novembre, e che dunque sarà concentrato nei giorni di venerdì, sabato e domenica. Nessun match del monday night ma ben due incontri il venerdì sera, che verrà aperto da Sassuolo-Salernitana alle ore 18.30 e da Genoa-Verona alle ore 20.45. Un’ottima notizia per gli appassionati, che potranno continuare la propria maratona non-stop già il giorno dopo lo svolgersi delle coppe europee, ma soprattutto un avvertimento per tutti i fantallenatori d’Italia. Alle ore 18.30, se non prima, andrà infatti ...