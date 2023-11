Serie A 2023-2024 | 12ª giornata | i calciatori diffidati e squalificati

(Di venerdì 10 novembre 2023) La dodicesimadiA comincia oggi con due anticipi e si conclude domenica col grosso del programma: ecco la situazione disciplinare, oltre aglicomincia a esserci un corposo numero diA –12ªSASSUOLO-SALERNITANA venerdì 10 novembre ore 18.30Sassuolo: nessuno (prossima partita Empoli in trasferta)Sassuolo: nessunoSalernitana: nessuno (prossima partita Lazio in casa)Salernitana: nessuno GENOA-VERONA venerdì 10 novembre ore 20.45Genoa: Koni De Winter, Ruslan Malinovskyi (prossima partita Frosinone in ...

... con unadi funzionari comunali che avvantagiavano alcuni imprenditori locali, in cambio di ... - Stampa l'articolo - Invia ad un amico - - - > Tweet - - > Native -- 11 - 09 15:17:00

Le serie tv da non perdere a novembre 2023 Il Sole 24 ORE

Le migliori serie tv da vedere a novembre 2023 Sky Tg24

Oggi, venerdì 10 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, do ...Per celebrare l'arrivo della serie animata Scott Pilgrim Takes Off, Helly Valentine ha dedicato il suo ultimo, coloratissimo cosplay a Ramona Flowers.