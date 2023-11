Senigallia | FdI presenta il libro di Giubilei contro gli “ambientalisti ideologici” a un anno dall’alluvione Il Pd attacca | “Una vergogna”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) Fratelli d’Italia organizza a(Ancona) lazione dell’ultimodi Francesco, presidente del think tank di destra Nazione Futura ed ex consigliere del ministro della Cultura, dal titolo “I disastri dell’ambientalismo ideologico”. Ed è polemica, anche sui nomi di chi interverrà. C’è chi giudica, infatti, “una parata di partito” l’evento in programma l’11 novembre, in cui si parlerà di tutela dell’ambiente a poco più di unnelle Marche che causò la morte di 13 persone, tra cui un bambino di otto anni. Su quel disastro è in corso un procedimento penale, in cui di recente sono stati notificati 14 avvisi di garanzia., già autore di “Follie ecologiste”, questa volta si concentra sulle storie di opere – come bacini, ...