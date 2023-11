Sembra passato un secolo dalla pandemia. Ma la “Quarantena napoletana” di Cicelyn diventa uno spaccato esistenziale. Attacco alla libertà di stampa e di espressione. “Arrestato” per reato d’opinione.

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) Alzi la mano, chi non lo ha fatto per rubare una mezz’ora d’aria durante il forzato lockdown. Ancora tutto da dimostrare se certe misure di restrizioneindividuale non siano state eccessive. Alzi la mano chi non ha sventolato qualche tesserino di appartenenza a qualche ordine. Per Eduardoè addirittura intervenuta l’Unità di crisi della Regione. Lo sceriffo De Luca ha gestito l’emergenza come se fosse roba sua., filosofo, ex cronista de Il Mattino, è uno che ha sempre avuto le antenne. Prima degli altri ha intuito il potenziale artistico/contemporaneo/pop di Napoli, il Museo Madre è stata una sua creatura ( chiaro con la benedizione dell’allora sindaco Bassolino),è stato il primo a portare l’arte in piazza Plebiscito: chi non ricorda la montagna di sale con teste ...