Scuole ebraiche nel mirino | colpite due in pochi minuti | è allarme

Leggi su notizie

(Di venerdì 10 novembre 2023)nel, ne sono statedue nel giro di: scatta un vero e proprionel Paese Oramai in Canada non si sta parlando d’altro se non di due episodi identici che hanno sconvolto l’intero Paese. Ci troviamo precisamente a Montreal, nella regione del Quebec, dove la polizia del posto ha avviato le prime indagini per cercare di capire chi ha esploso numerosi colpi di pistola contro duedella città. Fortunatamente questi incidenti non hanno provocato alcuna vittima, ma tantissimo spavento per coloro che abitano in quella zona. Polizia canadese (Ansa Foto) Notizie.comInfatti nell’edificio non erano presenti studenti né collaboratori scolastici visto che la sparatoria si è verificata ...