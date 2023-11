Sciopero dei trasporti | Salvini minaccia di precettare i lavoratori Landini | “Attacco a un diritto garantito dalla Costituzione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) Matteodi usare la precettazione per comprimere lodeiindetto per il 17 novembre. Il ministro delle Infrastrutture e deiha sostenuto che “non possono esserci scioperi di 24 ore” e quindi, se i sindacati non aderiranno alla richiesta della commissione di garanzia per contingentare la mobilitazione, interverrà: “Scioperare per 4 ore è assolutamente legittimo, per 24 no”, ha detto brandendo lo strumento amministrativo con il quale l’autorità può imporre il termine di uno. Per il segretario generale della Cgil, Maurizio, quello del vice-presidente del Consiglio è “unaldi” perché “non sono i ministri che decidono quante ore di ...