Scimmia “chimerica” geneticamente modificata nasce con dita fluorescenti e occhi luminosi ma muore dopo 10 giorni L’esperimento in Cina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) Arriva dallail primo esperimento che ha portato alla nascita di una’, cioèutilizzando cellule staminali. Questo primato è nato coned è sopravvissuto soltanto diecila nascita. La ricerca è stata condotta da un team internazionale di scienziati cinesi del CAS Key Laboratory of Primate Neurobiology, in collaborazione con il Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, la Northwest A&F University e altri istituti. I primati utilizzati nello studio erano scimmie cinomolgo, conosciute anche come macachi mangiatori di granchi o macachi dalla coda lunga, comunemente impiegate nella ricerca biomedica. La ...