Scienza | le nanoparticelle metalliche classificate grazie all’intelligenza artificiale

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 novembre 2023) Una ricerca del Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale della Sapienza ha messo a punto tecniche di intelligenzaper distinguere facilmente le diverse strutture presenti indi oro, argento e rame. Questo metodo migliorerà le applicazioni nell’ambito della medicina, dell’ottica e nei processi catalitici. I risultati sono pubblicati sulla rivista ACS Nano Legiocano un ruolo importante in diverse applicazioni tecnologiche, come l’ottica e i processi catalitici. Di fondamentale importanza per la loro funzionalità sono la forma e la struttura cristallina, caratteristiche che, a causa dell’elevata frazione di atomi di superficie, possono essere molto variabili e difficili da distinguere. Uno studio pubblicato sulla rivista ACS Nano, coordinato da Alberto ...