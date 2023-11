Sci alpino | startlist discesa maschile Zermatt-Cervinia 2023 | orario | tv | programma | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023) Sabato 11 novembre andrà in scena la primaliberadi, prova valida per la Coppa del Mondo-2024 di sci. Si apre l’intenso fine settimana sul ghiacciaio al confine tra Svizzera e Italia, dove si disputerà un’altraveloce nella giornata di domenica. Questo iloriginario, ma le previsioni meteo non sono delle migliori visto che sono preannunciate forti nevicate per domenica. Scislalom femminile Levi: orari, tv,, italiane inAppuntamento alle ore 11.30 per la. Tra i grandi favoriti della vigilia figurano il norvegese ...