Sci alpino | startlist discesa maschile Zermatt-Cervinia 2023 | orari | tv | programma | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023) Sabato 11 novembre andrà in scena la primaliberadi, prova valida per la Coppa del Mondo-2024 di sci. Si apre l’intenso fine settimana sul ghiacciaio al confine tra Svizzera e Italia, dove si disputerà un’altraveloce nella giornata di domenica. Questo iloriginario, ma le previsioni meteo non sono delle migliori visto che sono preannunciate forti nevicate per domenica. Appuntamento alle ore 11.30 per la. Tra i grandi favoriti della vigilia figurano il norvegese Aleksander Kilde, l’austriaco Vincent Kriechmayr e lo svizzero Marco Odermatt. Nutrono grandi ambizioni anche il canadese James Crawford, l’elvetico Niels Hintermann e l’austriaco Daniel Hemetsberger. L’Italia ...