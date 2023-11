Sci alpino | la prima volta sulla Gran Becca Comincia la stagione degli uomini-jet

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023) Sarà un fine settimana comunque storico per la Coppa del Mondo di sci, visto che sabato e domenica sono in programma due discese. Sarà unaassoluta per il Circo Bianco su una pista che mette in collegamento la cittadina svizzera di Zermatt e Cervinia. Lo scorso anno era stato impossibile organizzare le gare, mentre in questaè tutto pronto, nonostante i problemi con il maltempo (neve e forte vento) che hanno portato alla cancellazione della seconda prova cronometrata. Nonostante non ci siano indicazioni passate e con laprova davvero poco significativa, l’uomo da battere è comunque chi ha vinto le ultime due coppe di discesa consecutive e dunque Aleksander Aamodt Kilde. Il norvegese cercherà subito di ...