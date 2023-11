Sci alpino | gli italiani scelti per la discesa di Cervinia | due gli esclusi

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023) Sono stati ufficializzati gli otto azzurri che prenderanno parte alle discese libere di Zermatt/, eventi validi per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. L’appuntamento è per il weekend dell’11-12 settembre sul ghiacciaio al confine tra Svizzera e Italia, ma permangono alcune incertezze riguardo al meteo. Le intense nevicate hanno impedito la disputa delle prove cronometrate di ieri e di oggi, per domani la situazione sembra essere in miglioramento in vista della prima gara mentre le previsioni per domenica non sono molto rassicuranti. L’Italia cercherà di essere protagonista soprattutto con il veterano Dominik Paris, che vuole ritornare grande nella prima gara della stagione per quanto riguarda le discipline veloci. Attenzione al promettente Florian Schieder e alla rivelazione Benjamin Alliod, sorprendente secondo nell’unica prova ...