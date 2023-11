Sci alpino | Della Mea | “Spingere tanto sui piani” Peterlini | “Tracciato incredibile”

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023) Otto italiane parteciperanno allo slalom di Levi valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. L’appuntamento è per sabato 11 febbraio sulle nevi finlandesi. Le azzurre possono coltivare ambizioni di qualificazione alla seconda manche. Sarannopartita Martina, Marta Rossetti, Anita Gulli, LaraMea, Beatrice Sola, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi ed Emilia Mondinelli. Tre azzurre hanno parlato attraverso i canali federali alla vigilia dell’evento. LaraMea: “Ci siamo allenate bene in estate a Ushuaia, poi ancora a Pitztal qualche giorno, qui in Finlandia abbiamo avuto tre giorni per provare la pista, qui è sempre una gara particolare perchè bisognasuie c’è pure un bel muro. La pista è ...