Schlein | sondaggio umiliante a poche ore dalla piazza romana Volano FdI e il governo

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 10 novembre 2023)nero che più nero non si può per il Pd e laalla vigilia della manifestazione di sabato. Con un punto perso da settembre i dem si presentano mestamente ad un appuntamento sul quale puntano per prendersi un po’ di scena. Così, aoredem a Roma dell’11 novembre il biglietto da visita dellaè molto stropicciato: l’ultimorealizzato da Bidimedia attesta i dem in calo netto. Il Pd è sceso al 19,3%, perdendo lo 0,9%. Un dato che rimane sotto la “soglia psicologica” del 20%. Da settimane i dem sono in calo secondo tutte le rilevazioni. Vento in poppa per Fratelli d’Italia che distanzia di circa dieci punti il primo partito di opposizione. Gufi e sciacalli annientati., vola FdI, bene la ...