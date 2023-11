Schlein | al corteo Pd per la pace niente bandiere della Palestina Si vergognano di loro stessi?

... sabato ci sarà Giuseppe Conte , giusto per ricambiare della sua presenza alper il reddito di cittadinanza; non ci sarà Maurizio Landini , anche senon si è persa unCgil). Il ...

Elly Schlein e il Pd in piazza: chi ci sarà alla manifestazione Domani

Il Pd si prepara a scendere in piazza. M5s, Verdi e Sinistra con Schlein AGI - Agenzia Italia

Sabato in piazza solo vessilli del partito o arcobaleno. La paura è che spuntino simboli pro Hamas. Il primo ministro amico di Meloni: "Aiutiamo l’Italia sui migranti, se non è di sinistra pazienza" ...Sono stati organizzati 175 pullman e 7 treni, ma la scommessa di Schlein non è la partecipazione. Sul palco ci saranno molte voci, ma fra i dem solo la segretaria e il presidente Bonaccini ...