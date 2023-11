Scherma | cinque spadisti azzurri presenti in tabellone a Berna

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023) Nel ricchissimo fine settimana della Coppa del Mondo di, la spada maschile comincia la sua nuova stagione da. Saranno solamenteglinelprincipale della gara individuale che si terrà domani, mentre domenica spazio alla prova a squadre. Davide Di Veroli, vice campione del mondo e campione europeo in carica, si presenta da numero uno del ranking ed era ovviamente già qualificato per ilprincipale come i compagni di squadra Valerio Cuomo e Federico Vismara. A loro si sono poi aggiunti Gabriele Cimini e Simone Mencarelli, che hanno concluso la fase a gironi senza sconfitte. Purtroppo nessun altro azzurro è riuscito a superare gli assalti preliminari. Sicuramente tanti rimpianti per Marco Paganelli che è stato ...