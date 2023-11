Sassuolo | Thorstvedt | «Vogliamo riscattare l’ultima sconfitta»

(Di venerdì 10 novembre 2023) Kristianha così parlato prima del fischio d’inizio del match tra ile la Salernitana Kristianha parlato a Dazn prima di-Salernitana. LE PAROLE – «Contro il Torino non è stato il risultato che ci aspettavamo. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la gara di oggi, mariscattarci subito».

Di seguito le formazioni ufficiali del match:(4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca,; Berardi, Castillejo, Defrel; Pinamonti. All. Dionisi Salernitana (4 ...

Sassuolo, Thorstvedt: "Poco tempo per preparare la partita, riscattiamo il ko col Torino" TUTTO mercato WEB

Sassuolo, Thorstvedt: "Scendiamo in campo per vincere e riscattare la sconfitta di Torino" tuttosalernitana.com

Alle 18:30 scendono in campo Sassuolo e Salernitana per il primo anticipo di questa dodicesima giornata di campionato. Queste le formazioni ufficiali delle due ...Alle ore 18:30 scendono in campo Sassuolo e Salernitana per la prima partita della 12^ giornata di Serie A. Dionisi tiene fuori Laurienté e Bajrami, Inzaghi sceglie come terminale offensivo Dia, ...