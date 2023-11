Sassuolo-Salernitana | le probabili formazioni del match

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Alle 18.30 andrà in scena ildi Serie A tra. Ecco ledeldel Mapei Alle 18.30 andrà in scena ildi Serie A tra. Ecco ledeldel Mapei.(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi. Indisponibili: Alvarez, Matheus Henrique, Obiang.(4-2-3-1): Ochoa; Mazzocchi, Gyomber, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Bohinen; Tchaouna, Dia, Candreva; Ikwuemesi. All. Inzaghi F. Indisponibili: Jovane Cabral.