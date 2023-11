Sassuolo-Salernitana 2-2 | rimonta emiliana con doppietta di Thorstvedt

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) Reggio Emilia, 10 nov. -(Adnkronos) - Spettacolare pareggio per 2-2 tranel primo anticipo del venerdì della dodicesima giornata di Serie A. Al Mapei Stadium i granata, sorprendono in avvio i padroni di casa con i gol di Ikwuemesi al 5' e Dia al 17' ma vengono ripresi dalladi Kristian Thorstved al 36' e al 52'. In classifica i neroverdi salgono in 14/a posizione a quota 12, mentre i campani restano ultimi con 5 punti. La partita si sblocca subito grazie a Ikwuemesi che al 5' porta avanti la: imbucata per il nigeriano che trova clamorosamente scoperta la difesa del: l'attaccante granata si invola verso il portiere e lo batte per lo 0-1. Al 10' tentano la replica i padroni di casa, grande palla dalla destra alla sinistra di Berardi per Castillejo ...