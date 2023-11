Sassuolo - Salernitana 2-2 al cardiopalma

Leggi su agi

(Di venerdì 10 novembre 2023) AGI - Pareggio alnell'anticipo della dodicesima giornata di Serie A tra, con l'undici di Pippo Inzaghi che non riesce a centrare la sua prima vittoria in campionato nonostante i due gol siglati da Ikwuemesi e Dia, pareggiati poi dalla doppietta di Thorstvedt. Dopo soli cinque minuti è laad aprire le marcature, con Ikwuemesi che scappa via alle spalle della difesa neroverde e servito da Mazzocchi apre il destro che porta avanti i suoi. Ilprova a scuotersi e lo fa con il lancio perfetto di Berardi per Castillejo, che si coordina col sinistro ma deve arrendersi solo al primo grande intervento della serata di Ochoa. Laperò è in palla e troverà addirittura il secondo gol, con Tchaouna che inventa per Dia mettendolo da ...