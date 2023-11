Sassuolo | Dionisi | 'Mi servono più soluzioni durante la gara'

Calciomercato.it vi offre il match del 'Mapei Stadium' tra ildie la Salernitana di Inzaghi in tempo realeLa Salernitana fa visita ala Reggio Emilia nel primo anticipo del venerdì che apre la dodicesima giornata del campionato di ...

Sassuolo-Salernitana, le formazioni ufficiali: Dionisi sorprende, Inzaghi con Dia CalcioNapoli1926.it

Alle 18:30 scendono in campo Sassuolo e Salernitana per il primo anticipo di questa dodicesima giornata di campionato. Queste le formazioni ufficiali delle due ...Due giorni al derby della Capitale. Domenica alle 18 Lazio e Roma si sfidano per la 12esima giornata di Serie A. I giallorossi arrivano dalla pesante sconfitta 2-0 in Europa League sul campo ...