Santini | la nuova sede gioiello di architettura e design che ha curato una delle più grandi ferite della città

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 novembre 2023) Bergamo. L’enorme sito industriale al civico 14 di via Zanica era rimasto, dopo l’uscita di Perofil, come una profonda ferita nel panorama cittadino: l’edificio risalente al 1960 e firmato dall’architetto Giuseppe Gambirasio rappresentava, di fatto, unapiùaree dismesse di Bergamo, riconoscibilissimo con la sua facciata rosso mattone e le gigantesche statue che popolavano il parco circostante. Un luogo che, con una buona dose di coraggio,Cycling ha deciso di ripopolare, facendovi la propriacasa: è qui, infatti, che il brand bergamasco che disegna e produce abbigliamento tecnico per il ciclismo ha insediato headquarter e produzione tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Non la scelta più semplice e nemmeno la più economica, ma Monica e Paola, oggi al timone ...