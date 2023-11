Sánchez svende la Spagna ai secessionisti pur di restare al potere

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 10 novembre 2023) Era tutto scritto (e infatti a settembre su Atlantico Quotidiano l’avevamo già anticipato nei dettagli): il patto di lotta e di governo tra socialisti e nazionalisti catalani è stato annunciato ieri separatamente, ma praticamente in contemporanea, dai rispettivi portavoce. Patto col diavolo Pedrosi assicura la permanenza alla Moncloa per i prossimi quattro anni grazie ai sette voti del partito secessionista di Carles Puigdemont (Junts per Catalunya). Per firmare l’accordo, l’inviato del PSOE ha dovuto passare una settimana chiuso in un hotel di Bruxelles, rendendo omaggio a un profugo della giustizia alle cui richieste si è piegato su tutta la linea. Grazie alla sete die alla ormai proverbiale spregiudicatezza del sanchismo, Puigdemont è passato in poche settimane dalla condizione di paria politico condannato all’oblio a ...