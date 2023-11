Samsung Galaxy Fit 3 arriverà sul mercato con uno schermo più grande

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 10 novembre 2023) L’anno scorso è stato rivelato che il colosso di Seul sta lavorando su un nuovo fitness tracker per completare la sua gamma di smartwatchWatch. È stato anche segnalato il design approssimativo del prossimo indossabile. Ora, è trapelata la prima serie di immagini delFit 3, che mostrano il design del prossimo fitness tracker. Come riportato da “SamMobile“, il device sembra avere unomolto piùdelFit 2. Come potete vedere dalle immagini divulgate da “windowsreport.com”, ora somiglia più uno smartwatch, ma probabilmente non eseguirà il sistema operativo Wear come fanno iWatch. L’indossabile pare avere unoOLED rettangolare con cornici relativamente sottili e probabilmente competerà con ...