Saman | restituita la salma | si procede con il funerale

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 10 novembre 2023) Una notizia che era tanto attesa dalla famiglia. La Corte d’assise di Reggio Emilia ha infatti dato il via libera alla restituzione del cadavere diAbbas, la ragazza 18enne pakistana uccisa a Novellara tra il 30 aprile e il primo maggio del 2021. E poi sepolta in una buca, dove il suo corpo è stato trovato ben un anno e mezzo dopo. Possibile ora celebrare i funerali.Leggi anche: Shabbar Abbas: “Ecco chi ha ucciso mia figlia” Restituito il cadavere diAbbas: via libera ai funerali Sarà dunque finalmente possibile organizzare i funerali diAbbas, visto che gli inquirenti hanno concluso gli accertamenti sul suo cadavere. A dare per prima la notizia è stata la presidente della Corte Cristina Beretti, durante il processo ai cinque familiari imputati per l’omicidio della giovane: i genitori, lo ...