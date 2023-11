Saman Abbas | a due anni dalla morte restituita la salma | le ipotesi sul funerale

Leggi su free

(Di venerdì 10 novembre 2023) Dal violento omicidio della 18enne pakistanasono trascorsi due. Oggi arriva il via libera della Corte d’Assise per la restituzione della. Si potranno celebrare i funerali Nel corso della mattinata di oggi durante il processo per il delitto della 18enne Pakistanaavvenuto a Novellara nel 2021, sono due le comunicazioni importanti rilasciatepresidente della Corte d’Assise Cristina Beretti. La prima riguarda la mail arrivatale ieri, giovedì 9 novembre, nella quale ha ricevuto da parte della Procura dei minori un provvedimento in cui si spiega perché ha deciso di non iscrivere il fratello minore di, Alì Haider, nel registro degli indagati.e il processo in corso ...