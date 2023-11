Salernitana | Inzaghi | «Dobbiamo migliorare | ma credo nella squadra»

(Di venerdì 10 novembre 2023) Le parole di Filippo, tecnico della, dopo il pareggio ottenuto dai campani contro il Sassuolo Filippoha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dellacontro il Sassuolo. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Sapevo che avremmo fatto questo inizio, ma sul 2-0 unache si vuole salvare non può prendere un gol del genere. Abbiamo avuto la palla del 3-1, ma nel secondo tempo abbiamo avuto un po’ di tensione. Giocarcela alla apri con il Sassuolo non era scontato,continuare così e tornare a vincere al più presto». OCHOA – «Nel secondo tempo è stato bravo, ma il primo tempo è stato eccezionale da parte nostra.ripresa ho cambiato cercando di risalire, portiamoci a casa questo punto e con questo ...

corre ai ripari e manda in campo Candreva e Simy. Sassuolo 2 -2 Al 70' con la squadra che spinge ma non riesce a trovare il vantaggio, Alessio Dionisi sostituisce Defrel e ...

Sassuolo-Salernitana, Inzaghi: “Non si può prendere primo gol. Candreva e Ochoa…” Mediagol.it

Sassuolo-Salernitana, i convocati di Inzaghi: si rivede Simy Fantacalcio ®

"Non vince in trasferta da gennaio. Voglio vedere più cattiveria, sono appena arrivato e passi in avanti ci sono stati al di là del risultato di stasera. un vittoria porterebbe via tante ...La Salernitana si fa rimontare due gol dal Sassuolo e torna a casa con un punto: Pippo Inzaghi resta ultimo in classifica ma vede il bicchiere mezzo pieno. Ecco le sue parole a Dazn dopo il match.