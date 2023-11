Sabato di tregua e poiquando cambia tutto | ancora pioggia

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 novembre 2023) Nessuna estate di San Martino, per ora. Il maltempo sta dominando le previsioni meteo ormai da giorni e il weekend in arrivo non porta con sè la possibilità di una. Come si legge su ilmeteo.it, "il prossimo fine settimana in Italia si preannuncia in partedisturbato da condizioni meteorologiche avverse, a causa di un vortice ciclonico posizionato intorno al Regno Unito che sta spingendo verso il nostro Paese correnti di aria fredda". Che tempo ci aspetta? Il team di esperti spiega che per la giornata di domani,11 novembre, non sono previste grandi piogge. Le ultime elaborazioni, infatti, indicano ore di. In realtà, sono attesi "alcuni modesti disturbi concentrati principalmente sull'area del basso Tirreno". I meteorologi avvisano: il clima si manterrà "moderatamente fresco, ma le ...