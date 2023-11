Running | Cross La Mandria International 2023 | al via Sabbatini | Arnaudo e Bouih

Saranno puntate su Yeman Crippa le luci dei riflettori in occasione delLa Mandria International , in programma domenica 19 novembre sul tracciato all'interno del parco di Venaria Reale (To). L'atleta trentino delle Fiamme Oro, al rientro dal raduno di Iten (Kenya), ...

Medolago e Bortoli vincono il Cross della Valsugana 2023 La Gazzetta dello Sport

23° Trofeo podistico Cross Garibaldino - Marsala 03.12.2023 Sicilia Running

The NCAA Division I South Regional will once again send Parker Valby to the Women’s 2023 Cross Country Championship on Nov. 18. The junior from Florida won the 6000m run with a time of 17 minutes and ...Iliotibial band (ITB) syndrome is a common running injury but can usually be fixed through stretching and strengthening. Here’s what you need to know ...