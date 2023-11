Ruben Cesana | l’ingegnere che combatte al confine con il Libano | «Sradicheremo Hamas | poi Netanyahu dovrà dimettersi» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di venerdì 10 novembre 2023) «Ci vorranno mesi, forse un anno, e ci sarà un prezzo da pagare, ma Israele ora deve andare fino in fondo e assicurarsi che una situazione come quella che c’era conprima del 7 ottobre non torni mai più. Il giorno dopo, questo governoandare a casa».ha 38 anni, è un riservista dell’esercito israeliano tra i migliaia richiamati in servizio dopo la strage jihadista. Nato e cresciuto a Roma, si è trasferito da ragazzo in Israele – come molti giovani ebrei di tutto il mondo. Oggi faelettronico, ha una moglie e 3 bambini, lasciati dal 7 ottobre per andare a coprire le posizioni nell’estremo nord del Paese, alcon il. In uno dei pochi giorni concessi per fare rientro in famiglia, a Gerusalemme, racconta a Open il mese ...