Ruba un Iphone mentre lavora al McDonald’s | dipendente a processo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHato unva ai tavoli deldi Maddaloni, in provincia di Caserta: per questo motivo un 26enne,della catena di ristoranti di fast food, è finito a. La vicenda è accaduta il 10 luglio 2019. Questa mattina, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell’udienza presieduta dal giudice Sellitto sono stati visionati i filmati delle telecamere di videosorveglianza del locale, ed stato ascoltato il manager dell’azienda che identificò l’imputato quando fu ascoltato dalla polizia. L’imputato, durante l’udienza, consigliato dal suo legale, ha reso dichiarazioni spontanee in merito alla vicenda. Parte civile nella ragazza vittima del furto, con l’avvocato Rosa ...