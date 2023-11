Rrahmani non convocato per Kosovo-Israele Ci sarà contro l’Empoli

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ora e ufficiale, il difensore del Napoli Amirregolarmente in campo domenica alle 12.30. La sua Nazionale infatti ha diramato le convocazioni per la sfidache si doveva disputare la stessa sera, escludendo di fatto il calciatore Garcia, che potrà contare su Amirper Napoli-Empoli di domenica. L’allarme era scattato dopo aver notato la contemporaneità delle due sfide. poi oggi l’inviato di Sky Sport a Castel Volturno, Francesco Modugno, aveva spiegato «Amirper il momento si sta allenando qui, anche oggi: è sicuramente molto importante per Garcia averlo. Per il momento è qui, non è ancora partito. Domenica c’è Napoli-Empoli ma anche il ...

Notizie calcio . Arrivano novità positive per Rudi Garcia , che potrà contare su Amirper Napoli - Empoli di domenica. Il centrale difensivo, infatti,è stato convocato per il recupero di Kosovo - Israele che era in programma nello stesso giorno della gara contro i toscani.

Napoli, Rrahmani non convocato dal Kosovo: ci sarà contro l'Empoli Fantacalcio ®

Ufficiale: Rrahmani non convocato dal Kosovo Radio Kiss Kiss Napoli

Notizie calcio. Arrivano novità positive per Rudi Garcia, che potrà contare su Amir Rrahmani per Napoli-Empoli di domenica. Il centrale difensivo, infatti, non è stato convocato per il recupero di Kos ...C'entra sicuramente l'infortunio del nigeriano, ma anche un aspetto tattico, come si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.