Royal Family | Carlo III e i figli sempre più in crisi

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ci sarebbero tensioni anche con William Non sono anni semplici per la corona inglese.III nonostante sia diventato Re non è riuscito ad appenare tutte le divergenze con la sua famiglia e con i. Da poco, a Londra, ha pronunciato il suo primo discorso da Re, in occasione dell’apertura dei lavori parlamentari. Assente, su tutti ilo William, un fattore che molti hanno notato. Il primogenito diIII e Diana era presente, invece, agli Earthshot Prize a Singapore. Assente, sia a Singapore che a Londra con William che ha detto: «Sta aiutando George a superare la sua prima serie di esami importanti». A sostegno diIII, oltre Camilla, solo la sorella Anna. Stando ai tabloid inglesi ci sarebbepiù tensione tra il sovrano e il padre.III, ...