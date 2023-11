Roma | brutta sconfitta a Praga | vincono Fiorentina e Atalanta

Il secondo è che volevamo recuperare dallaprestazione di domenica. Il terzo punto è che ... Laha una bellissima tecnica, sono bravissimi. Senza emozioni e senza cuore non si può vincere". ...

Brutta sconfitta della Roma: lo Slavia Praga vince 2-0 Sportitalia

Mourinho: "Roma, è mancato tutto. Solo un giocatore non meritava di perdere" Tuttosport

Il primo a sparare ad alzo zero contro la prestazione incomprensibile della Roma è proprio José Mourinho il quale, ai microfoni di Sky, non mena il can per l’aia, stroncando senza se e senza ma la ...Benjamin Mendy non ha ancora chiuso le sue vicende giudiziarie. Poche settimane dopo essere stato assolto dalle accuse di stupro e tentato stupro dal tribunale di Chester, il terzino ...