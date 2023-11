Roma | Belotti | «Dobbiamo arrivare primi ad ogni costo»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Le parole di Andre, attaccante della, dopo la sconfitta dei giallorossi contro lo Slavia Praga in Europa League Andreaha parlato ai microfoni della UEFA dopo la sconfitta dellacontro lo Slavia Praga in Europa League. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «La squadra che abbiamo incontrato in casa non erano loro, li abbiamo visti, sapevamo che in casa sarebbero stato un altro tipo di squadra e purtroppo si è visto». COSA É MANCATO – «Abbiamo detto che ci mancava atteggiamento, abbiamo dato correzioni tattiche. Neiminuti del secondo tempo abbiamo fatto qualcosa col pallone, siamo mancati di atteggiamento». GIRONE – «Siamo secondi,fare il possibile quando arriveranno le due partite, dovremo fare più gol possibile e vincere, ...