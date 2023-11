Roma | Alessandro Gassmann contro l’assessore alla viabilità | “Ci hanno murati vivi”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 10 novembre 2023) “Ma secondo voini,della nostra città, si rende conto di essere il peggiore di tutti i tempi dopo l’Impero? Si rendono conto di avercie che ci lasceranno in queste condizioni fino al 2025?”. E’ lo sfogo che l’attorenoaffida a X (ex Twitter) per lamentarsi della difficoltà di circolazione di queste settimane nella Capitale. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa AdnKronos. Morta l’attrice Juliette Mayniel, mamma di: ‘Ti voglio bene, buon viaggio’ “Se ne rendono conto e se ne fregano? O non se ne rendono conto affatto? – affonda ancora- Perché se non se ne rendono conto gli va detto ...