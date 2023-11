Roberto Zappulla | chi è il marito di Maria Teresa Ruta | “Passione alle stelle tra noi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 novembre 2023) Attualmentee la sua moglievivono a Luino, sul Lago Maggiore e sono uniti più che mai. Sul compagno di, sappiamo che è nato a Siracusa nel 1963. Come dicevamo ha sempre lavorato nel mondo della musica e come produttore musicale ha messo la firma su diversi programmi televisivi e, inoltre, nel 2020 è stato giurato di Sanremo Newtalent Winter 2020. Benché stiano insieme da oltre vent’anni, lacontinua ad essere il principale collante tra loro all’interno della relazione. In questo senso è stata la stessaa spendere parole al miele per il compagno, esaltando la sintonia di coppia. “Io e lui siamo come due ragazzini”, ha ...