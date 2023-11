Rivalutazione pensioni 2024 ultime notizie

Leggi su tenacemente

(Di venerdì 10 novembre 2023): oggi vogliamo informarvi su alcune importanti modifiche riguardanti ladelleche entreranno in vigore nel: la manovra del governo di Giorgia Meloni prevede unamassima in base all’inflazione solo per i pensionati che percepiscono un assegno fino a 4 volte l’importo minimo. Questo significa che L'articolo proviene da Tenacemente.