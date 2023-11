Rivalutazione pensioni 2024 | ecco cosa cambia | aumenti anticipati a dicembre 2023

(Di venerdì 10 novembre 2023) L'anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione delleè stato anticipato al 1°. Questo conguaglio, pari allo 0,8%, è necessario per recuperare l'inflazione effettiva dell'anno 2022, che è stata del 8,1%. La data del versamento è stata confermata nella versione finale del decreto legge di accompagnamento della Manovra varata dal governo Meloni. È importante...

"Alcune casse di medici - sottolinea il sottosegretario - avevano un sistema diverso dalla maggior parte dei medici, ossia unamigliore rispetto agli altri, di chi ha cominciato a ...

Pensioni, taglio alle rivalutazioni per alleggerire la stretta ai medici: possibili novità anche per le fasce ilmessaggero.it

Rivalutazione pensioni 2024: le novità in arrivo Fiscoetasse

La pensione di vecchiaia dei medici non verrà minimamente penalizzata dai tagli previsti in manovra. Ad assicurarlo è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, nella ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 nov - "Alcune casse di medici avevano un sistema diverso dalla maggior parte dei medici, una rivalutazione migliore rispetto agli altri, di chi ha cominciato ...