Ritorno delle Spice Girls al completo | “Saremo tutte e cinque insieme”

Leggi su biccy

(Di venerdì 10 novembre 2023) Quattro anni fa Geri, Emma, Mel B e Mel C hanno dato vita ad un meraviglioso tour completamente sold out, ma senza la loro amica Victoria. Adesso però lesono pronte al grandee al. Secondo il The Sun lel’anno prossimo per festeggiare i 30 anni dalla nascita dal gruppo hanno in progetto un comeback nel quale sarebbe inclusa anche Victoria. A confermare queste indiscrezioni è arrivata un’intervista che Mel B ha rilasciato questa settimana: “Qualche anticipazione?in. Vi basta questo? Faremo qualcosa. Nel 2019 eravamo in quattro e adessoin. Non è che Victoria nel 2019 non volesse tornare con noi, ma ...