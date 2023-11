Riqualificazione Palazzo Frisini | c’è il finanziamento del Ministero

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ildell’Università e Ricerca, nell’ambito del suo impegno a promuovere l’accesso all’istruzione superiore e migliorare le condizioni di vita degli studenti universitari, ha firmato il decreto con cui stanzia undi complessivi 500 milioni di euro che saranno destinati alla creazione in tutta Italia di nuovi posti letto e alladi strutture residenziali esistenti, fra cui lo storico “” di Taranto. Infatti, fra i beneficiari di questo importante sostegno finanziario figura anche l’ADISU Puglia, a cui la Provincia del capoluogo ionico ha concesso l’uso del prestigioso immobile che, situato nel cuore del Borgo cittadino (l’imponente struttura si affaccia su via Mazzini e su parte di via Minniti e di via Leonida), è stato già sede negli anni scorsi di ...